الصحة تبدأ تشغيل مركز تقديم لقاح كورونا في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - واس

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بدأت “صحة حفر الباطن” اليوم، بتشغيل مركز لتقديم لقاحات كورونا “كوفيد -19″، تم تجهيزه بـ 20 غرفة لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، وذلك في مقر جامعة حفر الباطن.

التسجيل عبر صحتي:

وتم البدء في إعطاء المواطنين والمقيمين اللقاح، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق “صحتي”، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

وأكدت “صحة حفر الباطن” على جميع المواطنين والمقيمين، ضرورة التسجيل عبر تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح الآمن والفعّال؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

تدشين مراكز لقاحات كورونا

وتوسعت وزارة الصحة في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأوضح العبدالعالي الثلاثاء الماضي أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا (كوفيد-19) وصل عددهم إلى 600798 شخصًا، مؤكدًا أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة لقاحات فعالة وآمنة، وهي متوفرة في مناطق المملكة كافة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم، مشددًا على عدم الانسياق وراء الشائعات.

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