توقعات الحصيني لأجواء نهاية الأسبوع: اكشتوا وارتدوا ملابس شتوية ثقيلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته لأجواء نهاية الأسبوع يومي غد الجمعة والسبت المقبل.

وتوقع الحصيني في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن تكون الأجواء جيدة ومعتدلة نهارًا، باردة ليلًا على الشمالية والوسطى والشرقية وشمال الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية، مضيفًا: “اكشتوا مع اتخاذ الاحترازات الوقائية من كورونا وملابس شتوية ثقيلة في الأماكن المفتوحة”.

أجواء معتدلة في بعض المناطق:

وتابع: مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران من تميل للبرودة إلى باردة ليلاً، ومن معتدلة إلى تميل للحرارة نهاراً وجازان معتدلة ليلاً حارة نهاراً، أما الرياح المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة لا تمنع التنزه على عموم المملكة عدا من بدر إلى جدة ووسط وجنوب الشرقية وشرق المرتفعات الجنوبية والغربية”.

وأضاف الحصيني: فيه رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار والرمال إلى أن يصرفها الله ويوم السبت تظهر سحب محدودة ومتفرقة على أجزاء من جنوب غرب ووسط وشمال المملكة قد تهطل بعض الأمطار – إن شاء الله – معظمها خفيفة ولعل الواقع أفضل ذروة الموجة الباردة الجمعة والسبت”.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران وتكون السماء غائمة جزئيًا على وسط وشرق المملكة قد تهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

رياح سطحية:

كما تنشط الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقه نجران، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

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