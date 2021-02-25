قصة أطباء أنقذوا مقيمة هندية من الموت بسبب كورونا بعد مكالمة منتصف الليل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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سلطت وزارة الصحة الضوء على قصة منسوبيها في إنقاذ حياة أحد المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد، ومنهم مقيمة هندية تبلغ من العمر 34 عامًا، صارعت الموت نتيجة لفشل الجهاز التنفسي بسبب إصابتها بالفيروس.

مكالمة عاجلة:

وقال استشاري جراحة القلب ورئيس قسم الإيكمو بمستشفى الملك خالد بنجران، حسن مصلوم، إنه استيقظ من نومه في منتصف الليل على مكالمة عاجلة تخبره بأن المريضة الهندية تصارع الموت، فسارع لاتخاذ الإجراءات اللازمة واصطحب معه فريقًا طبيًا لإسعاف المريضة بمستشفى محافظة شرورة التي تبعد 350 كيلومترًا عن نجران، موضحًا أنه تم بعد ذلك نقلها إلى مستشفى الملك خالد لمتابعة الحالة حتى استقر وضعها الصحي.

شكراً لمن أنقذ حياتي:

وقالت المريضة التي تم إنقاذها، تيريسيا ريموند، إنها دخلت غرفة العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية، حيث تمكن الأطباء من إنقاذ حياتها، مؤكدة أنها بخير وتنعم بالصحة والسعادة، مقدمة الشكر لكل من ساهم في إنقاذ حياتها.

تدشين مراكز لقاحات كورونا

جدير بالذكر أن وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأوضح العبدالعالي الثلاثاء الماضي أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا (كوفيد-19) وصل عددهم إلى 600798 شخصًا، مؤكدًا أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة لقاحات فعالة وآمنة، وهي متوفرة في مناطق المملكة كافة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم، مشددًا على عدم الانسياق وراء الشائعات.

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