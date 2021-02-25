جامعة الإمام تدشن مركزًا للقاحات كورونا وهذه آلية التسجيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتعاون مع وزارة الصحة، تدشين مركز للقاح كورونا (كوفيد 19)، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية.

مركز للقاحات في الجامعة:

وقال المتحدث باسم جامعة الإمام، غنام المريخي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، إنه سيتم التسجيل لأخذ اللقاح لمنسوبي الجامعة وذويهم، حسب محددات الأولوية من خلال الحجز عن طريق مركز الاتصال بالخدمات الطبية في الجامعة 0112583077.

آلية التسجيل لأخذ اللقاح:

وذكرت الجامعة عبر حسابها الرسمي أنها بالتعاون مع الصحة دشنت مركزًا للقاح كورونا إسهاماً منها في الحملة الوطنية للوقاية من الفيروس، حيث يتم التسجيل لأخذ اللقاح لمنسوبي الجامعة وذويهم، حسب محددات الأولوية للفئات والأعمار؛ من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

ولفتت جامعة الإمام إلى أن الحجز يتم عن طريق مركز الاتصال بالخدمات الطبية في الجامعة؛ والخاص بحجز مواعيد لقاح كورونا: 0112583077 من الساعة (٧:٣٠ص) حتى (٣:٣٠م) من الأحد إلى الخميس.

تدشين مراكز لقاحات كورونا

وتوسعت وزارة الصحة في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأوضح العبدالعالي الثلاثاء الماضي أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا (كوفيد-19) وصل عددهم إلى 600798 شخصًا، مؤكدًا أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة لقاحات فعالة وآمنة، وهي متوفرة في مناطق المملكة كافة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم، مشددًا على عدم الانسياق وراء الشائعات.

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