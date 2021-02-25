مختص يوجه نصائح للشركات السعودية: احتووا مشاعر العميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

وجه المختص في مجال التسويق والعلامات التجارية، فراس السعيد، العديد من النصائح إلى الشركات في المملكة، من أهمها الاهتمام بخدمة العملاء عبر وضع معايير لرضاهم وتوفير خدمة ما بعد البيع لهم.

نصائح للشركات:

وأوضح السعيد في تصريحات إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن ثقافة خدمة العملاء في كل الدول العربية متأخرة، لكن دخول الكثير من الشركات في المنافسة جعل بعضها يركز على خدمة العملاء، موضحًا أن الشركات يجب أن تركّز على احتواء مشاعر العميل من خلال خدمة العملاء وليس فقط جمع معلومات وشكاوى.

احتواء مشاعر العميل:

وشدد المختص في مجال التسويق على أن احتواء مشاعر العميل يزيد من الدعاية الإيجابية عن الشركات، مشيرًا إلى أن خدمة ما بعد البيع بدأت بالدخول مؤخراً في الدول العربية سواء بتوفير الصيانة اللازمة، أو تواصل خدمة عملاء الشركات مع العملاء لمعرفة رضاهم عن المنتج وحل مشكلاتهم أول بأول.



شارك الخبر