عاملان سيحددان مدة بقاء وباء كورونا في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد استشاري الأمراض الصدرية الدكتور صالح الدماس، أن هناك عاملين سيحددان مدة بقاء وباء كورونا في المملكة والعالم.

وأوضح الدماس في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن العامل الأول هو السلوك البشري الذي يمكن أن يُقصر من عمر الوباء أو يُطيله، وكذلك تكون المناعة المجتمعية عبر تلقيح قرابة 70% من سكان الأرض باللقاحات المُضادة.

وشدد على أنه يجب على الجميع العمل على تقليل عدد الأرواح التي يحصدها فيروس كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية وتجنب الدخول في تجمعات والحفاظ على النظافة الشخصية وارتداء الكمامات، لافتًا إلى أن مسألة استمرار بقاء الفيروس بعد تكّون المناعة المجتمعية بمختلف دول العالم أمر وارد، لكن الإصابات ستكون قليلة.

تذبذب منحنى الإصابات:

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن تذبذب منحنى الإصابات بفيروس كوفيد 19 يتم متابعته وملاحظته باستمرار، مشيرًا إلى أن التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الصحية يعد خط أساس لحماية المجتمع، وأن مناعة الفرد خطوة مهمة ومساعدة في الوصول لمناعة المجتمع وتخطي الجائحة.

تدشين مراكز لقاحات كورونا

وتوسعت وزارة الصحة في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأوضح العبدالعالي الثلاثاء الماضي أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا (كوفيد-19) وصل عددهم إلى 600798 شخصًا، مؤكدًا أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة لقاحات فعالة وآمنة، وهي متوفرة في مناطق المملكة كافة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم، مشددًا على عدم الانسياق وراء الشائعات.

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