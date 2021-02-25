السعودية اليوم / أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية



الدمام 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

هطلت صباح اليوم ، أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينة الخبر والدمام ومحافظتي القطيف والجبيل والقرى والمراكز التابعة لهما.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

08:40ت م

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