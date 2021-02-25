السعودية اليوم / المكسيك تسجل 1006 وفيات و8642 إصابة جديدة بكورونا



مونتيري 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1006 وفيات جديدة بفيروس

وأشارت البيانات التي أعلنتها الوزارة أمس إلى تسجيل 8642 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى مليونين و60908.

// انتهى //

07:32ت م

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مونتيري 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1006 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 182815.وأشارت البيانات التي أعلنتها الوزارة أمس إلى تسجيل 8642 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى مليونين و60908.// انتهى //07:32ت م0025

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