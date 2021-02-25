السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 396 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات



سيئول 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 396 إصابة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 88 ألفا و516 إصابة. كما تم تسجيل خمس وفيات إضافية ليصل الإجمالي إلى 1581 وفاة.

// انتهى //

06:02ت م

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سيئول 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 88 ألفا و516 إصابة. كما تم تسجيل خمس وفيات إضافية ليصل الإجمالي إلى 1581 وفاة.// انتهى //06:02ت م0024

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