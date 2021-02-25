شكرا لقرائتكم خبر عن 24566 حملة ميدانية للبلديات لملاحقة مخالفي التدابير في يوم واحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كثفت الشؤون البلدية جولاتها الرقابية والتفتيشية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا في المطاعم والمقاهي والمنشآت والمراكز التجارية، وأسواق النفع العام.

وأوضحت أن الفرق الرقابية بالقطاع البلدي نفذت (24566) زيارة رقابية ميدانية أمس الأول (الثلاثاء)، وأسفرت عن رصد (1575) مخالفة للأفراد والمنشآت، وتنفيذ (611) إغلاقا، وتُمكَن المنشآت من معاودة النشاط بعد تصحيح المخالفات سعياً لعدم التكرار.

وأكدت الوزارة حرصها على تكثيف زياراتها الرقابية والتوعوية اليومية؛ بهدف رفع مستوى التزام المنشآت والأسواق المستهدفة، والتأكد من تقيدها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفايروس بما فيها الالتزام بتوفير الكمامات والمعقمات بكميات كافية، ووضع علامات التباعد الجسدي، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة، وتوفير المتطلبات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وفي جدة أثمرت الجولات عن إغلاق 258 منشأة تجارية، وضبط 414 مخالفة.