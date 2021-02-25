وزارة الثقافة تعلن عن مسار الراغبين الجدد بالدراسة في الابتعاث الثقافي

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تعلن وزارة الثقافة عن استمرار التسجيل في (مسار الراغبين الجدد بالدراسة) للحصول على قبول جامعي في أفضل الجامعات العالمية والالتحاق ببرنامج (الإبتعاث الثقافي)، للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير، على النحو التالي:

المراحل المتوفرة للابتعاث:

– البكالوريوس

– الماجستير

– الدكتوراه

الشروط العامة للالتحاق بالبرنامج:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يتصف المتقدم بحسن السيرة والسلوك.

– أن تكون المؤسسة التعليمية المراد الالتحاق بها مدرَجة في قائمة المؤسسات التعليمية المتاحة ضمن البرنامج (للإطلاع على القائمة إضغط هنا)

– أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة أو تفرعاتها في برنامج الابتعاث الثقافي.

– لا يلزم أن يكون التخصص الذي يودُّ المتقدم دراسته، مطابقًا أو مرتبطًا بالتخصص الذي درسه سابقًا.

– أن تكون وثائق المتقدم مكتملةً وصحيحة أثناء التسجيل وسوف يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في موقع البرنامج للوثائق الرسمية.

الشروط الخاصة بمسار الراغبين الجدد بالدراسة:

– أن يكون لدى المتقدم الشغف والخبرة في التخصص المراد الابتعاث عليه.

– أن يكون لدى المتقدم سجل إنجازات ذو علاقة بالتخصص المراد الابتعاث عليه.

– تجاوز البرنامج التأهيلي المعد له من قبل لجنة البرنامج والذي سوف يكون داخل المملكة.

– الحصول على قبول جامعي في أحد المؤسسات التعليمية المعتمدة في البرنامج أثناء البرنامج التأهيلي.

تخصصات برنامج الابتعاث:

– المكتبات والمتاحف

– فنون العمارة

– تصميم الأزياء

– التصميم

– فنون الطهي

– علم الآثار

– الآداب واللغات واللغويات

– صناعة الأفلام

– الفنون البصرية

– المسرح

– الموسيقى

-للإطلاع على تعريف التخصصات المتاحة ضمن البرنامج: إضغط هنا

– للإطلاع على قائمة المؤسسات التعليمية (أفضل الجامعات لكل تخصص): إضغط هنا

نبذة عن مسار الراغبين الجدد بالدراسة:

من خلال (مسار الراغبين الجدد بالدراسة) يتقدم من يرغب في الدراسة بطلب جديد للانضمام، إذ سيشارك المتقدمون في هذا المسار في برامج تأهيلية افتراضية داخل المملكة تساعدهم في الحصول على قبول جامعي في التخصص المختار من قبلهم، وبعد الحصول على قبول مسبق يمكنهم الإنضمام إلى (مسار الحاصلين على قبول مسبق) للعام 2021م، وهو برنامج إبتعاث خارجي مدفوع التكاليف بالكامل في أفضل الجامعات العالمية، مع العلم أنه سيتم قبول عدد معين من المتقدمين فقط وذلك عبر عملية مفاضلة تقوم بها لجنة تقييم متخصصة، وسيتم إغلاق التسجيل للبرنامج التأهيلي لعام 2021 (مسار الراغبين الجدد بالدراسة) بحلول نهاية فبراير2021، والإعلان عن أي تفاصيل متعلقة بالبرنامج التأهيلي في وقت لاحق.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الضغط على (استمارة التقديم) تحت القسم (مسار الراغبين الجديد بالدراسة) على الرابط: http://bit.ly/3dCXcXb علماً بأن آخر موعد لتقديم طلبات الإلتحاق هو الأحد القادم 1442/7/16هـ (الموافق 2021/2/28م).

Source wadhefa

