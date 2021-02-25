سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات بلغت 16.7 مليار ريال

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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضاً 35.95 نقطة ليقفل عند مستوى 9115.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16.7 مليار ريال.

أداء سوق الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 655 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 28 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 165 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والبلاد، وساسكو، وعسير، والتصنيع الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بحر العرب، والجوف، وزجاج، والفخارية، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84% و 10.00%.

فيما كانت أسهم شركات عسير، وكيان السعودية، ومتطورة، والتصنيع، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، وزجاج، ومتطورة، وأسواق المزرعة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 785.94 نقطة ليقفل عند مستوى 26535.91 نقطة، وبتداولات بلغت 79 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 775 ألف سهم تقاسمتها 2057 صفقة.

Source almowaten

