ولي العهد يجري عملية جراحية.. ومواطنون: سلامتك يا أبو سلمان

الرياض - محمد عبدالله - ضجَّت وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بالدعوات الممزوجة بالفرحة بعد إعلان الديوان الملكي نجاح العملية الجراحية التي خضع لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتسابق المواطنون في التعبير عن حبهم للقائد الشاب عبر تدشين العديد من هاشتاقات بـ«تويتر»، مثل «سلامتك يا أبو سلمان» التي فاضوا خلالها بمشاعرهم الجارفة تجاه ولي العهد، داعين له بدوام الصحة والسلامة.

كتب المغرّد بندر عطيف: الحمدلله الذي أكرمنا بنجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد ونقوله: خطاك الشر و#سلامتكياابوسلمان من كل مكروه.

وكتب المغرد جازي العربي: الحمدلله للذي تمّت بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لـولي العهد الأمين نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة وأن يمتعه بالعافية وأن يحفظه وأن يجعله ذخرًا لبلادنا السعودية ولشعبها العظيم سلامتك يا ابوسلمان ماتشوف شر.

وعبرت المغردة أم لجين عن تقديرها لولي العهد، قائلة: ألف الحمدالله على سلامتك، قمت أحاتيك عسى الشر عنك زال وخطاك.

وقالت ريمة بنت عبدالمحسن: الله يحفظه أمير الشباب ويطوّل بعمره ع طاعته ونقول لسمّوه #وليالعهد #سلامتكياابوسلمان طهور إن شاء الله .

وغرد المغرد علي العطيفي، كاتبًا: سلامتك يا سيدي من كل شر.

وكتب المغرد سلمان علي: حمدلله على سلامة ولي العهد الله يجمع له الأجر والعافية.

وفي تغريدته وصف المغرد عبدالهادي محمد النهير، ولي العهد بنور الوطن، حيث كتب: سلامتك يا أبو سلمان يانور الوطن.

كما تناول المغردون مقطع فيديو لولي العهد أثناء خروجه من المستشفى بعد نجاح العملية التي خضع لها، معبرين خلالها عن فرحتهم وداعين له بالسلامة الدائمة حيث يعتبرونه حبيب الشعب.

وكتب المغرّد محمد العوفي عن ولي العهد، قائلًا: المجد عوفي إذا عوفيت والكرم.

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