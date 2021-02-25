شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره العُماني: متابعة نتائج قمة العلا.. وتعاون في كافة المجالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الخارجية بسلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، خلال لقائهما في مسقط أمس، أهمية العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومتابعة نتائج قمة العُلا التي استضافتها السعودية في الخامس من يناير 2021، فضلاً عن العمل على مؤازرة ودعم كافة الجهود الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

وأعرب الجانبان عن اعتزازهما العميق بالعلاقات التاريخية الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتيهما الحكيمتين على تعميق وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة، وتعزز من المصالح المشتركة وتفتح آفاقا جديدة ومتنوعة داعمة لفرص التجارة والاستثمار والسياحة، إلى جانب تطوير التعاون العلمي، وفي قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والنقل والأمن السيبراني والصحة والثروة الزراعية والسمكية والبيئة وغير ذلك من المجالات.

وتبادل الجانبان على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة في سلطنة عُمان سعيد المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

وعقب اللقاء وقع وزير الخارجية على سجل الزيارات في مقر وزارة الخارجية العُمانية.

وكان وزير الخارجية قد وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط في وقت سابق أمس، حيث كان في استقباله والوفد المرافق وزير خارجية عُمان، والسفير المكلف بتسيير أعمال دائرة المراسم بوزارة الخارجية الدكتور خالد الجرادي.