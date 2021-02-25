شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون يناشدون أهل الخير بالتبرع لعتق رقبة مواطن مقابل 40 مليون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

ناشد عدد من المواطنين أهل الخير بالتبرع لجمع 40 مليون ريال لعتق رقبة " محمد القسامي " .

ودشن أقارب المواطن محمد بن خالد القسامي العتيبي، أمس الأربعاء، حملة لجمع مبلغ الدية المطلوبة، موضحين أن حساب التبرع يخضع بشكل مباشر لإشراف إمارة منطقة القصيم.

وأوضح أقارب القسامي، أنه مسجون منذ 18 عامًا، مشيرين إلى أنه تبقى 4 أشهر فقط على موعد انتهاء المهلة المحددة لدفع الدية.