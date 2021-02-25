سفير خادم الحرمين يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجر

قدم السفير عبدالخالق بن راشد بن رافعه أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى المجر، لرئيس جمهورية المجر يانوش آدير، بالقصر الجمهوري بالعاصمة بودابست.

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ونقل السفير عبدالخالق إلى رئيس جمهورية المجر تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين، وتمنياتهما للمجر بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس عن تقديره لخادم الحرمين ولسمو ولي العهد وتمنياته الطيبة للمملكة وشعبها بمزيد من التقدم والرخاء.

كما تناول رئيس جمهورية المجر مع سعادة السفير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين.