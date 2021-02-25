بالصور.. محافظ صامطة يفتتح مركز لقاحات كورونا بالمستشفى العام

دشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، مساء الأربعاء، مركز لقاحات كورونا بمستشفى صامطة العام.

وتلقى محافظ صامطة الجرعة الأولى من لقاح كورونا إعلانًا عن بدء حملة التطعيم، مشيدًا بجهود المستشفى على تهيئة المركز ويستهدف المركز جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وثمّن محافظ صامطة اهتمام ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه للتعامل مع جائحة كورونا التي أسهمت ولله الحمد في الحد من انتشار الفيروس بالمحافظة.

وحث «زعلة» المواطنين والمقيمين بالمحافظة على المبادرة في التسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره الدولة مجانًا للجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتحميل تطبيق توكلنا وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها.

واستمع محافظ صامطة، خلال التدشين، إلى شرح من مدير مستشفى صامطة العام إخصائي يحيى محمد ربيع أزيبي عن مركز اللقاحات بالمستشفى والذي جهز بالخدمات الأساسية وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة مع أخذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية.

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