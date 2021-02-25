السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 69,563 إصابة و 2,130 وفاة جديدة بفيروس كورونا



واشنطن 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة الماضية 69,563 إصابة و 2,130 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28,065,327، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 501,181 وفاة.

// انتهى //

04:04ت م

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واشنطن 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة الماضية 69,563 إصابة و 2,130 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28,065,327، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 501,181 وفاة.// انتهى //04:04ت م0019

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