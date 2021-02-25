سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره العماني عددا من القضايا المشتركة



واشنطن 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي أمس مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، التعاون الأمني ​​وأهمية علاقة عمان التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة.

وأعرب بلينكن خلال الاتصال عن تقديره لدور عمان في دفع السلام والاستقرار الإقليميين.

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