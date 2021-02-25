السعودية اليوم / مصر تسجل 644 إصابة جديدة بفيروس كوورنا و52 حالة وفاة



القاهرة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس عن تسجيل 644 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بمصر بفيروس كورونا بلغ 180051 حالة من ضمنهم 139072 حالة تم شفاؤها، و 10495 حالة وفاة.

//انتهى//

02:17ت م

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القاهرة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس عن تسجيل 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 52 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بمصر بفيروس كورونا بلغ 180051 حالة من ضمنهم 139072 حالة تم شفاؤها، و 10495 حالة وفاة.//انتهى//02:17ت م0010

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