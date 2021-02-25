شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة لـ«مجلس المنطقة»: تفاعلوا مع الحراك لخدمة المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طالب أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أعضاء مجلس المنطقة بضرورة التفاعل مع الحراك التنموي الذي تحظى به المنطقة، على أن ينعكس تفاعلهم على الأداء لتنمية الباحة وخدمة المواطنين بها.

وتطلع خلال ترؤسه عبر الاتصال المرئي، الجلسة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي 2021، بحضور أعضاء المجلس، للعمل على تنفيذ كافة المشاريع المدرجة على الوجه الذي يضمن استكمالها وترجمتها إلى واقع ملموس في رفع الخدمات والتنمية.

ونوّه بما حققته المملكة خلال هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالقفزات النوعية في جميع القطاعات والمجالات في إطار رؤية المملكة 2030. ورفع باسمه واسم المجلس أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على إقرار الميزانية العامة لهذا العام وبالنجاح الكبير الذي تحقق في شتى مجالات الحياة، وموافقة المقام السامي الكريم على إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف التي تشمل قاعدة بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص.

وجرى في نهاية الجلسة إقرار عدد من التوصيات واتخاذ جملة قرارات لتفعيل دور المجلس.