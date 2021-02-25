السعودية اليوم / تعليم ينبع يؤكد أهمية الممارسات الوقائية والعلاجية للرفع من المستوى التحصيلي



ينبع 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

أكد تعليم ينبع أهمية الممارسات الوقائية والعلاجية للرفع من المستوى التحصيلي للطالبات المتأخرات دراسياً، وذلك من خلال تفعيل دور لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة لرفع المستوى التحصيلي والقيام بمهامها، حسب ما جاء في الدليل التنظيمي، والتأكيد على مناسبة جميع الإجراءات المتخذة من الـ(معلمة - وكيلة - مرشدة - قائدة) حيال الطالبات المتأخرات دراسيًا من بداية الفصل الدراسي، والالتزام بالإستراتيجيات و الأنشطة الملائمة للحصة الافتراضية لرفع المستوى التحصيلي للطالبات، والبدء المبكر في معالجة الضعف الدراسي، وذلك بتنوع وسائل المعالجة، والاهتمام بالطالبات المتأخرات دراسياً، من خلال الرفع من دافعيتهن وزيادة تقديرهن لذواتهن وثقتهن بأنفسهن.

جاء ذلك خلال اللقاء الخامس لنادي المعلمات الذي عقد أمس عبر برنامج "زووم"، بمكتب تعليم شمال ينبع، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي، وعدد من المشرفات التربويات من منطقتي جيزان والباحة، وأكثر من 100 مرشدة وقائدة ووكيلة ومعلمة من ينبع.

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