

برازيليا 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس عن تسجيلها 66588 إصابة و1428 وفاة جديدة بفيروس كورنا المستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن عشرة ملايين و324463 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 249957 ​​​.

// انتهى //

03:36ت م

0016





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجل 66588 إصابة و1428 وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.