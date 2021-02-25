الارشيف / اخبار السعوديه

سياسي / وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره اليمني

0 نشر
0 تبليغ


أبوظبي 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس
التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين إضافةً إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.
وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن الإمارات تقدر الدور المهم والمحوري للمملكة العربية في تنفيذ اتفاق الرياض، ومساندتها الدائمة للشعب اليمني.
// انتهى //
02:49ت م
0012

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا