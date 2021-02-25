سياسي / وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره اليمني



أبوظبي 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين إضافةً إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن الإمارات تقدر الدور المهم والمحوري للمملكة العربية

// انتهى //

02:49ت م

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أبوظبي 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين إضافةً إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن الإمارات تقدر الدور المهم والمحوري للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، ومساندتها الدائمة للشعب اليمني.// انتهى //02:49ت م0012

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