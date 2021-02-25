محمد الفلاح - الأمير محمد بن سلمان يجري عملية جراحية ناجحة

الخميس 25 فبراير 2021

أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية.



وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن الأمير محمد بن سلمان خضع صباح الأربعاء، للعملية الجراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وأشار البيان إلى أن ولي العهد السعودي غادر المستشفى عقب إجراء العملية الجراحية بنجاح.