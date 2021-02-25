اخبار السعوديه

الأمير محمد بن سلمان يجري عملية جراحية ناجحة

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير يجري عملية جراحية ناجحة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأمير محمد بن سلمان يجري عملية جراحية ناجحة

الخميس 25 فبراير 2021

أجرى الأمير محمد بن سلمان ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية.

 

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن الأمير محمد بن سلمان خضع صباح الأربعاء، للعملية الجراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

 

وأشار البيان إلى أن ولي العهد السعودي غادر المستشفى عقب إجراء العملية الجراحية بنجاح.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا