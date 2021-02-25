شكرا لقرائتكم أمراء ووزراء ومواطنون يهنئون ولي العهد بالشفاء.. المجد عوفي إذ عوفيت والكرمُ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365 - الرياض

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توجه أمراء ووزراء وجموع المواطنين بالدعاء والشكر للمولى عز وجل، بعد أن من بالشفاء على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وانهالت الدعوات للمولى عز وجل أن يمن بالصحة والعافية على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مهنئين بنجاح العملية الجراحية.

وهنأ أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، سمو ولي العهد بالشفاء.

وقالت إمارة منطقة القصيم: “إثر إجراء سمو #ولي_العهد عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.. سمو أمير القصيم يهنئ سمو ولي العهد- حفظه الله- بالسلامة ويدعو الله لسموه الكريم بدوام الصحة والعافية”.

كما هنأ سمو أمير الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سمو ولي العهد بمناسبة خروجه من المستشفى سالمًا معافى.

وقال سموه: “يشرفني وأهالي منطقة الباحة أن أرفع لكم التهنئة، ولكل الوطن بكافة أرجائه، بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، سائلًا الله تعالى لسموكم طول العمر وتمام الصحة والعافية“.

وقال الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود: “طهور ونور والله يجعلك دايم بخير سيدي يا حبيب المملكة وذخرنا وعزنا اليوم ودوم”.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز: “اللهم وأعزه ووفقه وانصره وأدم عليه نعمة الصحة والعافية واحفظه لنا ولبلاده وشعبه ولأهله ومحبيه”.

وعلقت وزارة الحرس الوطني بتغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “خطّاك السوء..”.

وقال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء: “أسأل الله أن يديم الصحة والعافية على سيدي سمو ولي العهد “.

وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ قال: “باسمي ونيابة عن جميع منسوبي التعليم؛ أتقدم بالتهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي #ولي_العهد – حفظهما الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو سيدي ولي العهد، ونسأل الله أن يديم على سموه الكريم موفور الصحة والسلامة”.

وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل قال: “نحمد الله ونشكره على سلامة سمو سيدي ولي العهد.. ونسأل المولى سبحانه أن يكتب له دوام الصحة وموفور العافية.. حفظك الله ورعاك”.

كما هنأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ، ولي العهد بالشفاء، وقال: “لا بأس طهور إن شاء الله لكم سمو سيدي #ولي_العهد وأدام الله عليكم موفور الصحة والعافية، وحفظكم ذخرًا وفخرًا وعزًّا للإسلام والمسلمين، وحفظكم الله لبلادنا وأدام عزها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لمولاي”.

وقال الشاعر خالد المريخي:

عساك دايم طيبٍ ومتعافي *** يااللي من أمك جابتك ماترديت

#سلامتك_يا_ابوسلمان

وهنأ أحمد الخطيب وزير السياحة في المملكة العربية السعودية ولي العهد بالشفاء وقال: “خالص الدعاء لسمو ولي العهد بموفور الصحة والتوفيق والسداد في خدمة مليكه وبلاده وشعبه”.

وقال الإعلامي سلمان الدوسري: “يحبونه ويتابعون أخباره… يفرحون لسلامته… ويدعون ربهم يحفظه… ليس فقط لأنه ولي عهدهم وقائد رؤيتهم… يكفي أنه محمد بن سلمان ويكفي أنهم شعبه وسنده”.

وقال الخبير التقني عبدالله السبع: “اللهم لك الحمد على سلامة سيدي #ولي_العهد.. لا باس طهور إن شاء الله #سلامتك_يا_ابوسلمان “.

وقالت وزارة الرياضة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “حمدًا لله على سلامة سمو ولي العهد، دعواتنا له بدوام الصحة والعافية”.

وقال الإعلامي بتال القوس: “المجد عوفي.. إذ عوفيت والكرم.. ألف سلامة وجعل ما يجيك شر ولا ضر يا بو سلمان”.

وقال د. خالد الزعاق الخبير في الطقس والمناخ: “حمدًا لله على سلامتك سمو #ولي_العهد وحفظك الله ورعاك”.

الإعلامي عبدالله البندر قال: “نحمد الله الذي أسعدنا وأكرمنا بنجاح العملية الجراحية لسمو سيدي ولي العهد، نسأل الله أن يحفظه ذخرًا للبلاد والعباد وأمتينا العربية والإسلامية”.

وقال الشيخ الدكتور عائض القرني:

أسأل الله تعالى أن يحفظه من كل مكروه، ويديم عليه الصحة، ويجمع له بين الأجر والعافية:

المجد عوفي إذ عوفيت والكرمُ *** وزال عنك إلى أعدائك الألمُ وردة

وما أخصك في برء بتهنئةٍ *** إذا سلمت فكل الناس قد سلموا

“المتنبي”



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