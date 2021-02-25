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بدر العساكر مهنئًا ولي العهد: يا من تسكن في وريدنا تدوم لك العافية
متابعات الخليج 365 - الرياض
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هنأ بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة أن من الله عليه بالشفاء.
وقال بدر العساكر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يا من تسكن في وريدنا تدوم لك العافية”.
وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله- جل جلاله- عليه بالصحة والعافية.
وأعلن الديوان الملكي مساء أمس الأربعاء أن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية.
وجاء في نص بيان الديوان الملكي:
“بيان من الديوان الملكي”
أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12/ 7/ 1442هـ الموافق 24/ 2/ 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه- حفظه الله- المستشفى بعد أن منّ الله- جل جلاله- عليه بالصحة والعافية.
حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.
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