بلدي عسير يستعرض شكاوى التشاليح والسفلتة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - سلمان آل مقرح

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عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه رقم (72)، أمس، برئاسة رئيس المجلس اللواء محمد بن سعيد آل بريق وحضور أعضاء المجلس؛ وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ومنها:

شكوى ملاك التشاليح وتسمية الشوارع واستعراض تقارير اللجان وتقرير زيارة بلدية مركز مربة الفرعية، بالإضافة إلى استعراض تقرير فريق عمل المخيمات والديوانيات وقفل الشوارع والاطلاع على خطاب وكيل الأمين للخدمات بشأن نقل مشروعين وسفلته بقرية العكاس واستعراض مقترحات الأعضاء والتعاميم الواردة من الوزارة.

كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها.



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