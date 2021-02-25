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بلدي عسير يستعرض شكاوى التشاليح والسفلتة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

بلدي عسير يستعرض شكاوى التشاليح والسفلتة

متابعات الخليج 365 - سلمان آل مقرح


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عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه رقم (72)، أمس، برئاسة رئيس المجلس اللواء محمد بن سعيد آل بريق وحضور أعضاء المجلس؛ وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ومنها:

شكوى ملاك التشاليح وتسمية الشوارع واستعراض تقارير اللجان وتقرير زيارة بلدية مركز مربة الفرعية، بالإضافة إلى استعراض تقرير فريق عمل المخيمات والديوانيات وقفل الشوارع والاطلاع على خطاب وكيل الأمين للخدمات بشأن نقل مشروعين وسفلته بقرية العكاس واستعراض مقترحات الأعضاء والتعاميم الواردة من الوزارة.

كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها.

بلدي عسير يستعرض شكاوى التشاليح والسفلتة - متابعات الخليج 365 بلدي عسير يستعرض شكاوى التشاليح والسفلتة - متابعات الخليج 365 بلدي عسير يستعرض شكاوى التشاليح والسفلتة - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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