شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ أمير الكويت.. ويمنح وسام الملك عبدالعزيز لـ92 مواطناً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للشيخ نواف الأحمد، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

من جهة ثانية، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح 92 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء أكان العضو من حيّ أو من متوفى دماغياً.