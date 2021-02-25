شكرا لقرائتكم خبر عن 800 قوقعة سمعية زرعها مستشفى الملك فهد بجدة والان مع التفاصيل
ذكر ذلك لـ«الخليج 365» مصدر في مركز زراعة القوقعة بالمستشفى، موضحاً أن عدد المراجعين من زارعي السماعات الإلكترونية الذين يترددون أسبوعياً على المركز للاستفادة من خدماته يصل بين 35-45 مريضاً في الأسبوع، فيما يصل المعدل السنوي للزراعة الإلكترونية للطبيب الواحد بالمركز بين 40-45 حالة زراعة.
وأوضح المصدر، أن مركز زراعة القوقعة الإلكترونية والزراعات السمعية بمستشفى الملك فهد، الذي يرأسه حالياً الدكتور جاد موني، يعتبر من أول وأقدم مراكز الزراعة السمعية في المملكة، وصنفته وزارة الصحة في 2019 ضمن فئة (أ) بعد أن رصدت إنجازاته؛ إذ يعتبر أول من أجرى عملية سماعة عظمية مخفية تحت الجلد على مستوى المملكة في 2017، ليكتمل نجاح المركز في 2019 بإجرائه أول زراعة سماعة عظمية متطورة من نوع «أوسيا2»، على مستوى الشرق الأوسط، والثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في هذه العمليات.