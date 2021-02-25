شكرا لقرائتكم خبر عن 800 قوقعة سمعية زرعها مستشفى الملك فهد بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكثر من 800 عملية زراعة قوقعة إلكترونية و40 زراعة سماعة عظمية ظاهرة ومخفية أجراها مركز زراعة القوقعة الإلكترونية والزراعات السمعية بمستشفى الملك فهد العام بجدة منذ إنشائه 1993 على يد رائد ومؤسس زراعة القوقعة بوزارة الصحة الدكتور عبدالمنعم الشيخ.

ذكر ذلك لـ«الخليج 365» مصدر في مركز زراعة القوقعة بالمستشفى، موضحاً أن عدد المراجعين من زارعي السماعات الإلكترونية الذين يترددون أسبوعياً على المركز للاستفادة من خدماته يصل بين 35-45 مريضاً في الأسبوع، فيما يصل المعدل السنوي للزراعة الإلكترونية للطبيب الواحد بالمركز بين 40-45 حالة زراعة.

وأوضح المصدر، أن مركز زراعة القوقعة الإلكترونية والزراعات السمعية بمستشفى الملك فهد، الذي يرأسه حالياً الدكتور جاد موني، يعتبر من أول وأقدم مراكز الزراعة السمعية في المملكة، وصنفته وزارة الصحة في 2019 ضمن فئة (أ) بعد أن رصدت إنجازاته؛ إذ يعتبر أول من أجرى عملية سماعة عظمية مخفية تحت الجلد على مستوى المملكة في 2017، ليكتمل نجاح المركز في 2019 بإجرائه أول زراعة سماعة عظمية متطورة من نوع «أوسيا2»، على مستوى الشرق الأوسط، والثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في هذه العمليات.