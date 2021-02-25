شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أبلغ التهاني وصادق الدعاء بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وخروجه من المستشفى سالماً معافى. وقال الأمير حسام: «أحمد الله سبحانه وتعالى على نجاح العملية التي أُجريت لكم وخروجكم من المستشفى، تحفّكم عناية الله ورعايته سالماً معافى من كل شر بإذن الله».

وأضاف أمير منطقة الباحة: «وبهذه المناسبة يشرفني وأهالي منطقة الباحة أن نرفع لكم التهنئة، ولكل الوطن بكافة أرجائه ونشكر الله على تمام عافيتكم، سائلاً الله تعالى لكم طول العمر وموفور الصحة، راجياً الله أن يديم عليكم نعمه ظاهرة وباطنه، وأن يعزكم ويعز بكم، وأن يحفظكم ويرعاكم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين -أيّده الله-».