شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. دوافع اختيار السودة وجهة سياحية عالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد المستثمر في قطاع السياحة سعود العيدي، أن الميزة التنافسية للسودة لتكون وجهة سياحية عالمية، في المقام الأول هي أن جوها طوال العام مناسب وأيضا تعد أعلى قمة في المملكة.

وأوضح سعود العيدي، أن تواجد المواطنين والمقيمين في السودة يزداد بشكل ملحوظ في فصل الصيف، وهو ما يعود بالنفع على المستثمرين.

وأشار إلى تواجد المواطنين والمقيمين بكافة فئاتهم، قائلا: " السودة تخدم الشخص الباحث عن الرفاهية العالية أو الأقل " .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، أطلق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير، باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.

وتهدف الشركة إلى الاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة.