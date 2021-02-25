شكرا لمتابعة خبر عن بعد عملية ولي العهد..مواطنون: "سلامتك تصنع ابتسامة وطن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل المواطنون مع نبأ إجراء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – الأمير محمد بن سلمان ، عملية لإزالة الزائدة الدودية والتي تكللت بالنجاح.

وتصدر وسمي " سلامتك يا ابو سلمان " و" محمد بن سلمان " قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأعرب عدد كبير من المسؤولين والإعلاميين والنشطاء، عن تمنياتهم بالشفاء لولي العهد، وأن يتم الله شفاءه.

وحرصت الكاتبة سحر أبو شاهين على تهنئة ولي العهد بمغادرته المستشفى، قائلة:" الف الحمدلله على سلامة سيدي سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه " .

وقال الإعلامي مفرح الشقيقي: "المجد عوفيَ إذا عوفيت والكرم، سلامتك تصنع ابتسامة وطن بأكمله، حفظك الله ":

ولم تقتصر التمنيات بالشفاء العاجل لولي العهد على المواطنين إذ تفاعل إعلاميون ونشطاء بمختلف بلدان العالم العربي.

وكان الديوان الملكي، أصدر بيانًا الأربعاء، أعلن فيه إجراء ولي العهد عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، غادر سموه المستشفى.