بيان عاجل من الديوان الملكي

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية. Source spa.sa





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