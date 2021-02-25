ولي العهد يعلن عن إطلاق شركة السودة للتطوير في عسير

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أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأربعاء) عن إطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير، باستثمارات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.

وتهدف الشركة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه.

وستعمل الشركة على تطوير منطقة المشروع، التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة.

من جانبه، أوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميَّان، أن هذا المشروع العملاق يعكس اهتمام ورؤية ولي العهد بتنشيط المنطقة سياحيا وتنمويا، لتكون وجهة جبلية سياحية عالمية، تنافس الوجهات المماثلة، وتشكل نقلة نوعية للمملكة والمنطقة عموما.

وأكد أن إطلاق شركة السودة للتطوير يأتي تأكيداً على التزام الصندوق بتنفيذ توجيهات ولي العهد باستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.

Source akhbaar24.argaam

