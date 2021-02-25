الديوان الملكي: ولي العهد أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح

أعلن الديوان الملكي، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح اليوم الأربعاء، وتكللت بالنجاح.

وأكد الديوان الملكي، أن سمو ولي العهد، غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض التي أجرى بها العملية، بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية.

وفيما يلي

بيان الديوان الملكي

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.