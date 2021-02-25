إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

شهدت محمية الملك عبدالعزيز الملكية، اليوم، إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية الحياة الفطرية في المملكة، وتعزيز التوازن البيئي، والمحافظة على ثروات المملكة الطبيعية ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والسياحية والثقافية.

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