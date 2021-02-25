«الوصايا السبع».. المرور يوجه نصائح لعبور آمن للطريق

ناشد المرور السعودي الراغبين في عبور الطريق، بإتباع بعض التعليمات الإرشادية؛ لتقليل فرص التعرض لحوادث السير، بينها عدم الانشغال بالهاتف.

وأكد المرور، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، على الراغبين في عبور الطريق، ضرورة عدم ترك الأطفال يعبرون بمفردهم والعبور من المسارات المخصصة للمشاة والتركيز أثناء العبور، وعدم الانشغال بالهاتف الجوال.

كما شدد المرور على أهمية اختيار مكان للعبور؛ بحيث يمكن رؤية حركة السير من كل الاتجاهات والتأكد من خلو الطريق من المركبات والعبور من المسارات المخصصة للمشاة.

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