الحصيني: بدءًا من الخميس.. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

توقع خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا تدريجيًّا في درجات الحرارة، بدءًا من الخميس.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بدءًا من الخميس، متوقع انخفاض تدريجي في الحرارة ويتراوح هذا الإنخفاض بين 4 و6 درجات مئوية عما سجلته الحرارة اليوم الأربعاء، وهي ناتجة عن كتلة أصلها قطبي تستمر 4 أيام.

وتابع الحصيني، أن البداية على الشمالية ثم الغربية ثم الوسطى فالشرقية فالجنوبية مع هبوب رياح.

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الخميس، سحبًا رعدية ممطرة تصحبها رياح سطحية نشطة على مرتفعات مناطق «جازان، عسير والباحة ونجران»، وسماء غائمة جزئيًّا على وسط وشرق المملكة، وهطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

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