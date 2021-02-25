السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يطلق مبادرة لتشجير منتزه القشيع ويتفقد نادي الطيران السعودي بمحافظة الرس



الرس 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أمس الأربعاء، مبادرة لتشجير منتزه القشيع بمحافظة الرس، وذلك على مساحة تبلغ مليون متر مربع.

وفور وصول سمو أمير القصيم, جرى تدشين مبادرة تشجير منتزه القشيع، وهو على نفقة رجل الأعمال عبدالله العذل، مستمعاً من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي، عن مراحل تشجير المنتزه، الذي استُزرع بالأشجار البرية، وريّها من شبكة المياه المعالجة ومياه الأمطار.

وقام سموه بزرع أول شتلة من أحد النباتات البرية، إيذاناً ببدء المبادرة, مشيداً بجهود جميع الداعمين والمساهمين بهذه المبادرة من رجال الأعمال والجهات الحكومية بالمنطقة، لافتاً الانتباه إلى أن مثل هذه المبادرات الرائعة تساعد بالحفاظ على البيئة النباتية بالمنطقة، خصوصاً في المنتزهات البرية كمنتزه القشيع ليكون مقصداً ووجهة لأبناء المنطقة.

عقب ذلك, تفقد سمو أمير المنطقة مشروع نادي الطيران السعودي بمحافظة الرس، مستمعاً إلى شرحٍ موجز من قبل رئيس مجلس الغرفة التجارية بالمحافظة فايز الحربي عن ما جرى إنجازه بالمشروع خلال المدة الماضية.

إثر ذلك, شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن تجربة وطنية لأحد الشباب في التدريب على الطيران، وأهمية وجود برامج تدريبية تدعم مثل هذه الطموحات لأبناء الوطن, ثم اطلع سموه على مواصفات المدرج والمعايير التي طُبقت فيه وفقًا لمتطلبات أندية الطيران بالتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك.

وأوضح سمو الأمير فيصل بن مشعل في تصريح صحفي عقب الجولة أن مشروع نادي الطيران السعودي بمحافظة الرس سيكون له أثر على دعم وجود مثل هذه الأندية، وتمكين المهتمين بهواية الطيران، مشيراً إلى أن النادي جرى فيه مراعاة وجود الموقع والبنية التحتية الأساسية مع المدرج، موكداً أن الطموحات كبيرة بإذن الله لتنفيذ هذا النادي وتحقيق التطلعات المأمولة.

رافق سموه خلال الزيارة وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ الرس حسين العساف، ومدير فرع المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي.

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