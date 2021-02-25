السعودية اليوم / تونس تسجل 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 662 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس، إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس بلغ 230,443 إصابةً، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7869.

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تونس 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 26 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس، إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس بلغ 230,443 إصابةً، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7869.// انتهى //00:16ت م0002

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