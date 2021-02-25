السعودية اليوم / المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي : مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة



الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، بمناسبة إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، بأن مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين بعدم التعرض للكائنات الفطرية (البرية) بأي شكل من أشكال الصيد أو الأذى.

وأكد بأنه سيتم ضبط كل من يخالف اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية وإحالته للجهات المختصة لإيقاع العقوبة بحقه.

// انتهى //

23:51ت م

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