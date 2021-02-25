

نواكشوط 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

سجلت موريتانيا 28 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 17158 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 439 وفاة.

// انتهى //

23:50ت م

0234



نواكشوط 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسسجلت موريتانيا 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 17158 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 439 وفاة.// انتهى //23:50ت م0234

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.