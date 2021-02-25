السعودية اليوم / صحة جازان تدشن عددًا من مراكز التطعيم ضد كورونا



جيزان 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

دشنت وزارة الصحة ممثلة بصحة جازان اليوم عددًا من مراكز التطعيم ضد فيروس

وجُهزت المراكز في كلٍّ من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بمدينة جيزان , و المستشفيات العامة بمحافظات صبيا، وأبو عريش، وصامطة، والعارضة.

// انتهى //

23:11ت م

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جيزان 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسدشنت وزارة الصحة ممثلة بصحة جازان اليوم عددًا من مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة جيزان، وعدد من محافظات المنطقة ، وذلك في إطار التوسع في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا (Covid-19).وجُهزت المراكز في كلٍّ من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بمدينة جيزان , و المستشفيات العامة بمحافظات صبيا، وأبو عريش، وصامطة، والعارضة.// انتهى //23:11ت م0229

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