السعودية | نائب وزير الدفاع يبحث التعاون في اتصال مع وزير الدفاع البريطاني

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث التعاون في اتصال مع وزير الدفاع البريطاني والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 12:56 صباحًا, 25 فبراير 2021 م
المناطق - الرياض
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً, بمعالي وزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن والاس.
وجرى خلال الاتصال، بحث التعاون الدفاعي في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والمميزة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على ما يبذله البلدان لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.