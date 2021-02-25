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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25
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خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي مع وزير الدفاع البريطاني
متابعات الخليج 365 - واس
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً, بمعالي وزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن والاس.
وجرى خلال الاتصال، بحث التعاون الدفاعي في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والمميزة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على ما يبذله البلدان لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
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