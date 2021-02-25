الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي مع وزير الدفاع البريطاني

متابعات الخليج 365 - واس

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‎أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً, بمعالي وزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن والاس.

و‏‎جرى خلال الاتصال، بحث التعاون الدفاعي في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والمميزة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على ما يبذله البلدان لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

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