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الديوان الملكي السعودي: ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح

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محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

 أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأربعاء، أن غادر المستشفى بعد أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح. 

 

وأوضحت وكالة الأنباء ، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية.

 

 

نص البيان..

 

أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

 

حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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