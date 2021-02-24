الديوان الملكي السعودي: ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأربعاء، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غادر المستشفى بعد أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية.

نص البيان..

أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.