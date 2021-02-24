اخبار السعوديه

إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

متابعات الخليج 365 - واس


اسمع الخبر

شهدت محمية الملك عبد العزيز الملكية اليوم إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية.

ويهدف البرنامج لتنمية الحياة الفطرية في المملكة، وتعزيز التوازن البيئي، والمحافظة على ثروات المملكة الطبيعية ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والسياحية والثقافية.


شارك الخبر

شارك الخبر




محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا