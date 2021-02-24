الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

متابعات الخليج 365 - واس

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شهدت محمية الملك عبد العزيز الملكية اليوم إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية.

ويهدف البرنامج لتنمية الحياة الفطرية في المملكة، وتعزيز التوازن البيئي، والمحافظة على ثروات المملكة الطبيعية ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والسياحية والثقافية.

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