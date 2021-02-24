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الديوان الملكي: ولي العهد يجري عملية جراحية ناجحة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

الديوان الملكي: ولي العهد يجري عملية جراحية ناجحة

متابعات الخليج 365 - واس


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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.
حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.


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