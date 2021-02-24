متحدث الجوازات: الأمر السامي بالسماح للمواطنات والمواطنين جاء للتسهيل عليهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات، النقيب ناصر العتيبي، أن الأمر السامي بالسماح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ جاء للتسهيل عليهم.

تفاصيل الأمر السامي بالسماح بالسفر:

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.

التقدم بطلب عن طريق أبشر الجوازات:

وأوضحت الجوازات أنه في حال لم يستطيع متابعات الخليج 365 السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة “أبشر” الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة؛ وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.



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